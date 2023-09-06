KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Eylül 2023 19:04
Yeni atama

Şubatta yapılacağı söylenen yeni atamada 2022 kpss puanı da olacak mı? Ek atama yapılmadı çünkü diğer yılların aksine.

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