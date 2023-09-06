Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Eylül 2023 19:15
Branşçı idarecilerden ders açılsın!!?

Son tahlilde okullar tıkanmış durumdadır. Geçici görevlendirildiğim okula bugün gittiğimde müdür bey, benim branşımda okulda ihtiyaç olmadığını hayretle belirtti. Ama atamayı aradığında oradaki şef gerekirse herkes maaş karşılığı girecek, bu arkadaş orada artık görevlendirildiğini söyledi. İdareciler de aynı branştan olunca 8-10 saat zaten onlara gidiyor. Benim dersini aldığım branşçı arkadaşlar çok üzüldü ama benim yapacağım hiçbir şey yok. Ben de üzüldüm. Onların ek dersi benim yüzümden azaldı. Hatta ki program bile yapılmış, branşçı idarecilerin fiilî ders mecburiyeti olmasa en azından daha iyi olurdu. Okullar tıkandı artık. Ek ders almak isteyen arkadaşlar 2, hatta 3 okula gitmek zorunda. Ek ders aslanın midesinde artık!!?

Branşçı idarecilerin fiilî ders mecburiyeti bitmeli!!?

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