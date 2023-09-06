Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Eylül 2023 19:20
Eğitim Öğretim Ödeneği Yatan İl ve İlçeler...

Değerli arkadaşlar eğitim öğretim ödenekleri yatmaya başladı.. Hangi il ve ilçeler aldı paylaşalım..


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
06 Eylül 2023 19:53
yüzde 95 okulların açıldığı hafta cuma günü yatıyor.

Ramazan212147
Aday Memur
06 Eylül 2023 20:01

Bence henüz yatan yer yoktur


uca
Daire Başkanı
06 Eylül 2023 20:34

Yetkili sendikadan bişey beklemeyin üç aşağı 5 yukarı bile olmaz kabul eder


besyo4434
Aday Memur
06 Eylül 2023 20:46

Daha dur yeni açıklama yapıldı haftaya Perşembe cuma yatar anca


Bullaaşşıkk
Aday Memur
06 Eylül 2023 20:47

Los angeles yattı.

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