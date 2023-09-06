Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Eylül 2023 19:24
Ocak 2024
Ocak 2024 maaşına zam+enflasyon farkı en düşük maaş 22 bin üzerinden mi hesaplanacak

M Can
Daire Başkanı
06 Eylül 2023 20:14

Ocak ayında önce altı aylık enflasyon farkı verilecek, ardından da Hakem Kurulunca belirlenen zam oranı uygulanacak.


Margin Call
Aday Memur
06 Eylül 2023 20:27

Hayır kök maaş


Memuristan89
Şef
06 Eylül 2023 20:58

Zıkkımın kökü. Yeter la bi bitmediniz

Margin Call, 1 saat önce

Hayır kök maaş


kral122
Daire Başkanı
06 Eylül 2023 21:02

En az 5 tane boyle sacma sapan soru soranlar var


harbigenco
06 Eylül 2023 21:21
kardeş soru sormak yasak mı o zaman buranın kuruluş amacı nedir
kral122, 34 dk. önce

En az 5 tane boyle sacma sapan soru soranlar var

Toplam 5 mesaj

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