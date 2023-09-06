Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Eylül 2023 20:02
istem dışı personelin kadro yeri değiştirilir
Atamaya yetkili amir, a kurumunda kadrolu çalışan, b kurumuna geçici olarak görevlendirilen 657 ye tabi bir memuru, memurun talebi, muvafakat olmadan kadrosunu geçici görevli olduğu b kurumuna geçirebilir mi?

YigitOsman1
Aday Memur
06 Eylül 2023 20:10
geçici görevlendirmede bile eğer 6 ayı geçerse personelin rızası aranıyor benim okuduğumdan anladığım bu. Bir personelin izni olmadan, soruşturma vs bir durum yok ise, kadrosunun değiştirilememesi gerekmez mi?
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