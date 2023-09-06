istem dışı personelin kadro yeri değiştirilir

geçici görevlendirmede bile eğer 6 ayı geçerse personelin rızası aranıyor benim okuduğumdan anladığım bu. Bir personelin izni olmadan, soruşturma vs bir durum yok ise, kadrosunun değiştirilememesi gerekmez mi?

geçici görevlendirmede bile eğer 6 ayı geçerse personelin rızası aranıyor benim okuduğumdan anladığım bu. Bir personelin izni olmadan, soruşturma vs bir durum yok ise, kadrosunun değiştirilememesi gerekmez mi?