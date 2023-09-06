eşe tabi olma

herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bayan eş sağlıkçı evlenmeden önce memuriyetini hak etti evlendikten sonra eşe tabii olarak ilçeden şehir merkezine ataması yapıldı. sağlıkçı eş kendi isteği ile doğu iline alt bölge tayini yapmak istiyor. tayini gerçekleştiğinde polis memuru sağlıkçı eşe tabii olabilirmi. ( polis memuru daha önce şark hizmetini yerine getirmedi)

herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bayan eş sağlıkçı evlenmeden önce memuriyetini hak etti evlendikten sonra eşe tabii olarak ilçeden şehir merkezine ataması yapıldı. sağlıkçı eş kendi isteği ile doğu iline alt bölge tayini yapmak istiyor. tayini gerçekleştiğinde polis memuru sağlıkçı eşe tabii olabilirmi. ( polis memuru daha önce şark hizmetini yerine getirmedi)