Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Eylül 2023 20:44
eşe tabi olma
herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bayan eş sağlıkçı evlenmeden önce memuriyetini hak etti evlendikten sonra eşe tabii olarak ilçeden şehir merkezine ataması yapıldı. sağlıkçı eş kendi isteği ile doğu iline alt bölge tayini yapmak istiyor. tayini gerçekleştiğinde polis memuru sağlıkçı eşe tabii olabilirmi. ( polis memuru daha önce şark hizmetini yerine getirmedi)

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