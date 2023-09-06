Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


06 Eylül 2023 20:49
Kadroya geçen yardımcı hizmetler memuru??

Selam arkadaşlar. Üniversitede çalışıyorum kadroya geçtim bilgisayar bölümü mezunuyum ama temizlik yapıyorum. Bazı arkadaşlarımızı temizlik dışında görevlendirdiler yada torpille oldu bilemiyorum ve bu görevlendirilenler düz lise mezunu. İşçi hizmetli statüsünde olan biri ise masabaşı çalışıyor. Ben memur statüsündeyim geçemiyorum. Böyle bir kaç örnek çok. Bu işçiyi şikayet etmek istiyorum. Yukarda bahsettiğim bazı arkadaşlar gibi bende temizlik dışında çalışmak istiyorum. Ne yapmam lazım nereye şikayet etmem nereye başvurmam lazım. Genel sekretere mi? Personel işlerine mi? vb.? bilgisi olan cevap atarsa sevinirim

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