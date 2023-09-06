Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Eylül 2023 21:07
Eş Yardımı Hakkında

Arkadaşlar yeni atamam oldu . Eşim ile de yeni evlendik . Kendisi yabancı ve burada oturumu yok . Mebde evrak tesliminde muhasebe evli olarak gözüktüğümü ama eşim yabancı olduğu için mernisten görüntüleyemediğinden dolayı eş yardımı için giriş yapamadığını bildirdi . Ama araştırma yaptığımda eşin oturumunun ya da vatandaşlığının olmaması eş yardımını etkilemez diye bilgi yer alıyor . Konu ile alakalı ne yapabilirim . Bilgisi olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlikten memurluğa geçişmeb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksek4 il 2 ilçeye Tayin ????Memnun musunuz ? Kimler tercih yapacak. Atölye ve Laboratuvar Öğretmeni maaş karşılığı derse girebilir mi ?MEB Görevde Yükselme Sınav SonuçlarıGüncel dil tazminatı ücreti A1 A2Atomu parçalamak nasıl gidiyor?Uzman öğretmenlik videoları son gün?Ev sahibi problemiNorm fazlası öğretmene eziyet olsun

Sözlük

Hermon dağı 2 hakkari'de 11 yaşındaki kıza tecavüz edenlerin serbest kalması 3 manzara 2 çinli patronun çalışanlarını sopayla dövmesi 1 Yasak aşk 1 asmr 1 koku hafızası 2 osilatör 1 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 2 Bugün olanlar 3

Son Haberler

Organ nakliyle ilgili ilaç piyasadan çekildi mi? Bakan açıkladıBakan Bak, hentbolda Süper Kupa şampiyonu Armada Praxis Yalıkavakspor'u kutladı'AFAD ile ilk etapta 40 milyon lira Valiliğimizin emrine para gönderdik'Trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandıKırklareli'ndeki selin ardından kaybolan kişinin aranmasına devam ediliyor

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :D