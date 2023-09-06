Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Eylül 2023 21:17
Sözleşmeliden kadroya geçenler için derece kademe

Bu sene sözleşmeliden kadroya geçtik 2020 Eylül mesleğe başlangıç tarihim Eylül 2020 9-3 gözüküyorum haliyle 8. Derece olmadığım için ek gösterge ücreti yatmıyor bu Eylülde 8-1 olurmuyum?

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlikten memurluğa geçişmeb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksek4 il 2 ilçeye Tayin ????Memnun musunuz ? Kimler tercih yapacak. Atölye ve Laboratuvar Öğretmeni maaş karşılığı derse girebilir mi ?MEB Görevde Yükselme Sınav SonuçlarıGüncel dil tazminatı ücreti A1 A2Atomu parçalamak nasıl gidiyor?Uzman öğretmenlik videoları son gün?Ev sahibi problemiNorm fazlası öğretmene eziyet olsun

Sözlük

osilatör 1 İçinden geleni söyle 1 boşa kürek çekmek 1 çinli patronun çalışanlarını sopayla dövmesi 1 ulaşgkc 4 öğretmen ve öğrencilerin derslere telefonsuz girmesi 4 şu an çalan şarkı 4 güne bir söz bırak 5 meshetmek 1 sözlüktekilerin en elit özelliği 4

Son Haberler

Organ nakliyle ilgili ilaç piyasadan çekildi mi? Bakan açıkladıBakan Bak, hentbolda Süper Kupa şampiyonu Armada Praxis Yalıkavakspor'u kutladı'AFAD ile ilk etapta 40 milyon lira Valiliğimizin emrine para gönderdik'Trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandıKırklareli'ndeki selin ardından kaybolan kişinin aranmasına devam ediliyor

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :D