Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Eylül 2023 21:37
Eş durumu tayini hakkında

son 1 ay içerisinde eş durumu mazaret tayini talebinde bulunup olumlu olumsuz sonucu gelen var mı ? (katip, mübaşir)


coskun76
Aday Memur
06 Eylül 2023 21:38
eş durumu olacaktı
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde YükselmeAdalet Çalışanları Birlik Olma Vaktiinfaz ile ilgiliAnadolu Lisesi Mezununa Kıdem/Derece2005-2016 görevde olan memurlara verilen 1 derece için ve 8 yıla 1 derece için talep dilekçe örnekleAdalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır Yeni açılacak cezaevleriCezaevi gys sonucDepremde fazla çalışma ödeneğiAdalet bakanlıgı personelleri neden hiçbir hak edinemiyor

Sözlük

yalan makinesi 1 osilatör 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 türkiye ateistleri 5 kendinize bir kızılderili ismi verseniz 8 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 1 güne bir şiir bırak 1 hakkari'de 11 yaşındaki kıza tecavüz edenlerin serbest kalması 4 Bugün olanlar 2 ulaşgkc 5

Son Haberler

Bakan Kacır: OVP'de 30 politika ve tedbirin 24'ü sanayi ve teknoloji alanı ile ilgiliTürkiye'de ilk kez görüldü! 'İçmeden sarhoş' eden hastalıkErdoğan'ın sağlığı ile yakından ilgilendiği ATT Kübra Palut hayatını kaybettiBakan Şimşek: Bundan sonra maaş zamları hedef enflasyona göre yapılacak'Emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz'

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :D