Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Eylül 2023 21:37
iş durumu tayini hakkında
son 1 ay içerisinde eş durumu mazaret tayini talebinde bulunup olumlu olumsuz sonucu gelen var mı ? (katip, mübaşir)

coskun76
Aday Memur
06 Eylül 2023 21:38
eş durumu olacaktı
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