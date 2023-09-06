Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Eylül 2023 22:05
tebligatı bekleme süresi
soruşturmam biteli 1 ay oluyo bakanlığın tebligatı onaylaması gerekkiyormuş tahmini ne kadar sürer bi bilgisi olan varmmı çok önemli benim için

Çok Yazılan Konular

Jandarma yüksek disiplin kuruluSoruşturma ve uzaklaştırmaHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarDenetim serbestlik hangi idari ceza ile sonuçlanırÜniversite sözleşmeTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıAnayasa mahkemesi komisyonlar önünde Osmaniye Valiliği İl İdare Kurulunu ifşadır.

Sözlük

Ben Innes 1 Keşfedilmemiş şarkılar 2 sözlükte hafta sonu durgunluğu 1 sözlüktekilerin en elit özelliği 3 çinli patronun çalışanlarını sopayla dövmesi 1 güne bir söz bırak 3 buddha 2 uzay 1 yalan rüzgarı 2 Hermon dağı 2

Son Haberler

Topkapı-Mescid-i Selam hattında arızalanan tramvaydaki yolcular endişeli anlar yaşadıBaşkentte bir kişi silahla vurularak öldürüldüErdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi üyelerini kabul ettiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyaretiKalp krizi geçiren İKM'ye ilk müdahale tenis oynayan doktorlardan geldi

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :D