tebligatı bekleme süresi

soruşturmam biteli 1 ay oluyo bakanlığın tebligatı onaylaması gerekkiyormuş tahmini ne kadar sürer bi bilgisi olan varmmı çok önemli benim için

soruşturmam biteli 1 ay oluyo bakanlığın tebligatı onaylaması gerekkiyormuş tahmini ne kadar sürer bi bilgisi olan varmmı çok önemli benim için