Meb Ajanda

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
Öğretmenlikten memurluğa geçişmeb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksek4 il 2 ilçeye Tayin ????Memnun musunuz ? Kimler tercih yapacak. ZümreAtölye ve Laboratuvar Öğretmeni maaş karşılığı derse girebilir mi ?Ev sahibi problemiUzman öğretmenlik videoları son gün?Atomu parçalamak nasıl gidiyor?MEB Görevde Yükselme Sınav SonuçlarıGüncel dil tazminatı ücreti A1 A2
Sözlük
Son Haberler
Topkapı-Mescid-i Selam hattında arızalanan tramvaydaki yolcular endişeli anlar yaşadıBaşkentte bir kişi silahla vurularak öldürüldüErdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi üyelerini kabul ettiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyaretiKalp krizi geçiren İKM'ye ilk müdahale tenis oynayan doktorlardan geldi
Editörün Seçimi
Eylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :D