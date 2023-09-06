Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Eylül 2023 22:51
DYK ve psikolojik danışman

Merhabalar sayın hocalarım, meslekte 11. yılımı çalışıyorum ve bildiğiniz gibi bu yıl DYK larda psikolojik danışmanların da görev alabileceği belirtildi. Benim sorum şu, yibo da görev yapıyorum ve DYK da görev almak istemiyorum, ayrıca yanlış hatırlamıyorsam isteğe bağlı bu durum, idare beni zorla görevlendirebilir mi, sözde müdür bugün toplantıda rehber öğretmenlerimizden de DYK da bol bol istifade edeceğiz dedi, ben istemediğimi belirttim , bu okula da yeni geldim, idare ile de problem yaşamak istemiyorum,


Psikolojikdanışman1
Aday Memur
06 Eylül 2023 22:53

İsteğe bağlı olduğu halde müdür bunu bana zorunlu kılabilir mi ?


Psikolojikdanışman1
Aday Memur
06 Eylül 2023 22:54

Kendisine istemediğimi ve görev verecekseniz resmi yazı ile verin dedim ilgili maddeyi göstererek

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