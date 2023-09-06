KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


06 Eylül 2023 22:52
4b sözleşmeliden 4001'e geçiş var mı?

4b sözleşmeli olarak üniversiteye atansam daha sonra açılacak olan 4001 kadrosuna geçiş yapabilir miyim bir sorun olur mu? İkisi farklı unvanlar bu arada

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