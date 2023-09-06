Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Eylül 2023 23:06
Hassas bölgeleri koruma şube

Abiler devrelerim, böyle bir şubeye düştük ilk atamalarda sürekli yer değiştiriyorlar insanlarda ne düzen kaldı ne çalışma isteği böyle bir şubeden en hızlı nasıl kurtulabiliriz bildiği önerisi olan var mı ?

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