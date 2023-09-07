Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Eylül 2023 03:03
Temmuz sonu erken doğumda izin sorunu

Merhaba arkadaşlar , bu yeni anneye bir fikir verin. 32. Haftam 4 temmuzda çalışabilir raporu alıp okula resmini yolladım ( Sağlık sebebiyle ailemin yanında başka şehirde olduğumdan). Doğumum 24 temmuzda gerçekleşti yani 35.haftada. benim sorunum şu ; evet öğretmenleri olarak 1 temmuzdan sonra yasal olarak izinliyiz yani 24 gün yasal olarak izinli sayılıyorum ancak doğum öncesi 8 haftanin kullanamadığım kalan 5 haftasını okulum doğum sonrasına aktarmıyor. Aksini nasıl ispat edebilirim. Erken doğum durumunda kullanılamayanizin sonra aktarılır ibaresi de var yönetmelikte.

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