Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Eylül 2023 03:50
Ucretsız ızın sonrası heyet raporu

Merhaba su an dogum sebebıyle ucretsız ızın aldım. İznim 24.ayını 2024 mayıs 5 inde tamamlıyor aslında bu kadar kullanma ıstegım yoktu ama bebege bakıcı bulamadım kimseler yok ortada kaldım sorum su ki ucretsız ıznı mayısın 4 unde cumartesi gunu bitirip pazartesi gunu mayıs 6 sında heyet raporu alarak dönemi bu sene olsun kapatsam memuriyetıme zarar vermıs olur muyum

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