Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Eylül 2023 05:42
DYS'den Gönderilen Yazı Silinebilir Mi?

Müdürü ilçe milli eğitime şikayet etmiştim, DYS'den gönderdiği yazıyı da ek olarak dilekçeme koymuştum. Milli eğitim dilekçeme cevap vermedi, müdürün gönderdiği yazı da artık DYS de görünmüyor? Aradan 3 ay geçti. Daha eski yazılar görünürken o şikayete konu yazı yok. Müdür de emekli oldu gitti. Bu nasıl iş anlamadım

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