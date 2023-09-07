Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Eylül 2023 07:15
Bedelli Askerlikte geçen zaman ve eş durumuna olumsuz etkisi

Herkese merhaba. Bu konuyla alakalı hiçbir yerde bilgi bulamadım. 9 eylül 2021 ataması bir öğretmenim atandıktan bir sene sonra bir ay bedelli askerliğe gittim ve o süreçte sözleşmem fesh edildi. Biter bitmez geldim ve yeniden sözleşme imzaladım. Daha sonrasındaki aylarda ise herkesle beraber sözleşmeliden kadroya geçirildim. Seneye 30 Eylül 2024 baz alınarak eş durumu yapmak istediğimde bu bir ay yüzünden hizmet sürem eksik kalıyor. Bunu saydırmanın bir yolu var mıdır ? Askerlik yüzünden yarım dönem daha uzayarak Ocak 2025 te eş durumu yapabiliyor görünüyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim


majesteleri7
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:12

Hocam yenisin öğrenirsin askerlik bu ülkede erkek memura her zaman zarar vermiştir.kiminin uzmanlığını yaktı kiminin tayin istemesini yaktı hizmet puanı desen yarım sayılır askerde.yani nerden tutsan elinde kalıyo.saydırmanın yolu diyosan yolu yok bekleyeceksin seneyi.askerlik işi böyle


Baa2626
07 Eylül 2023 09:28

Hocam emekliliğe saydırma gibi bir şey olma durumu yok mu bu da hizmet süresini etkilemez mi ? Hiçbir yetkili adam akıllı cevap vermiyor. Sırf askerlik yüzünden yarım dönem daha eşimden ayrı kalacağım 3 sene saçmalığı kadroya geçmemize rağmen sırtımızda yük oldu

majesteleri7, 1 saat önce

Hocam yenisin öğrenirsin askerlik bu ülkede erkek memura her zaman zarar vermiştir.kiminin uzmanlığını yaktı kiminin tayin istemesini yaktı hizmet puanı desen yarım sayılır askerde.yani nerden tutsan elinde kalıyo.saydırmanın yolu diyosan yolu yok bekleyeceksin seneyi.askerlik işi böyle

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