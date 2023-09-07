Yeni taşındığım apartmanın yöneticisi olan şahıs apartmanın önünde kendine yer ayırmış duba koyarak buraya kendisinden başkasının araç park etmesini istemiyor. İlk gün geldi bana buraya yillardir kendisinin park ettiğini arabamı oradan kaldırmamı istedi. tabi bende itiraz ettim ve arabamı kaldırmadın. Bu olay muhtemelen tekrarlanacak. Yeni taşındım insanlarla problem de yaşamak istemiyorum ama bu olay tekrarlanırsa sizce napmaliyim.

Yeni taşındığım apartmanın yöneticisi olan şahıs apartmanın önünde kendine yer ayırmış duba koyarak buraya kendisinden başkasının araç park etmesini istemiyor. İlk gün geldi bana buraya yillardir kendisinin park ettiğini arabamı oradan kaldırmamı istedi. tabi bende itiraz ettim ve arabamı kaldırmadın. Bu olay muhtemelen tekrarlanacak. Yeni taşındım insanlarla problem de yaşamak istemiyorum ama bu olay tekrarlanırsa sizce napmaliyim.