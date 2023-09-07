Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Eylül 2023 07:39
Yardım
Yeni taşındığım apartmanın yöneticisi olan şahıs apartmanın önünde kendine yer ayırmış duba koyarak buraya kendisinden başkasının araç park etmesini istemiyor. İlk gün geldi bana buraya yillardir kendisinin park ettiğini arabamı oradan kaldırmamı istedi. tabi bende itiraz ettim ve arabamı kaldırmadın. Bu olay muhtemelen tekrarlanacak. Yeni taşındım insanlarla problem de yaşamak istemiyorum ama bu olay tekrarlanırsa sizce napmaliyim.

Serdar4434
Aday Memur
07 Eylül 2023 07:58
yıllardır park ettiği yere park etmeye devam etsin bence sende başka yer bulmaya bak kardeş kesinlikle muhattap olunmayacak bi insan olduğunu sana göstermiş insanlar iyice bencilleşti eski hoşgörü komşuluk kalmadı ne var yani boşsa yer herkes aracını koyabilir

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
07 Eylül 2023 08:25
adam yıllarca park ediyorsa onun hakkı park etmek. sen yeni gelmişin güzelce de demiş. sen başka yer bul. bende öyle yaptım başka yer buldum. eski kiracılar yada ev sahiplerinin yaptığı yere park etmedim

Kadir-29
Memur
07 Eylül 2023 08:28
iyi de park ettiği yer sokak. ozel alan değil. o zaman herkes sokağın bir yerini sahiplensin olur mu öyle şey
Gydm, 1 saat önce
adam yıllarca park ediyorsa onun hakkı park etmek. sen yeni gelmişin güzelce de demiş. sen başka yer bul. bende öyle yaptım başka yer buldum. eski kiracılar yada ev sahiplerinin yaptığı yere park etmedim

Türk Polis Teşkilatı
Memur
07 Eylül 2023 09:24

Arabasını ateşe ver. Sabah gelince yıllardır park ettiği yerde kül olmuş aracını görsün bir daha yapmaz öyle şeyler. Delil bırakma.

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