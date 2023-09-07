KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Eylül 2023 07:58
asem önlisans

arkadaşlar merhaba kpss önlisans puanım 71.1 olası asem alımında jandarma astsubaylık gelır mı ? goruslerınız merak edıyorum tesekkurler

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