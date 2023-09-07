Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Eylül 2023 08:09
2024 OCAKTA MAAŞ HESAPLAMASI - SEYYANENE DE ZAM GELECEKMİ??

MERHABA KOLAY GELSİN ÖZELLİKLE BİLEN BİRİSİ VARSA BU KONUYA AÇIKLIK GETİREBİLİR Mİ ?

ŞİMDİ ALDIĞIMIZ MAAŞ 27000 TL AMA BUNUN 8138 TL Sİ SEYYANEN ZAM

OCAK 2024 DE DİYELİMKİ ENFLASYON FARKI FİLAN HERSEY DAHİL YÜZDE 45 ZAM GELDİ . MAAŞ ZAM HESAPLAMASI NASIL OALCAK .

1- 27000 * YÜZDE 45 Mİ OLACAK

2- 27000 - 8138 = 18862 KÖK MAAŞ BUNU AYRI YÜZDE 45 İLE ÇARPIP SEYYANENİ AYRI YÜZDE 45 LE Mİ, ÇARPACAGIZ.

3-27000 - 8138=18862 SADECE BU ORANI YÜZDE 45 İLE ÇARPACAGIZ DİYENLER VAR SEYYANENE ZAM GELMEYECEK O ORAN 8138 TL OLARAK KALACAK DİYORLAR.

BENİM BİLDİGİM TOPLAM MAAŞTAN SEYYANEN ORAN OLAN 8138 TL Yİ ÇIKARIP KALAN MAAŞI YÜZDE 45 LE ÇARPCAZ ARTI SEYYANENİ DE YÜZDE 45 LE ÇARPIP İKİSİNİN TOPLAMI YENİ MAAŞIMIZ OLACAK.

BU KONUYA KESİN OLARAK BİLEN AÇIKLIK GETİREBİLECEK VARMI.

SEYYANEN ZAM DA MEMUR MAAŞ KATSAYISININ 15965 ORAN İLE ÇARPIMI SONUCUNDA BULUNDU 8138 YL SONULÇTA YÜZDE 45 ZAM GELSE MEMUR KATSAYISI DA ARTACAGI İÇİN SEYYANEN ZAMMIN ORANI 15965 ORAN DA YENİ KATSAYI İLE ÇARPILACAGI İÇİN 8138 TL YÜKSELMİŞ OLUYOR...

DEĞERLİ YORUMLARINIZI BEKLİYORUM İNŞALLAH KOLAY GELSİN HERKESE.


Vardır bir hayır
Memur
07 Eylül 2023 08:21

Seyyaneni meyyaneni unut arkadaşım .senin aldığın maaş 27 bin carp 1.45 ile sonuç 39.15 olacak ..4 ay öncesinde maaşından herhangi bir kalem cikariyormuydun hayır yine seyyaneni çıkarmama gerek yok unutma senin maaşın 27 bin %40 da gelse %60 da gelse maaşın 27 bin


Portal34
Memur
07 Eylül 2023 08:23

Bordro da diğer katsayılara eklendi yani maaşına gelen zam o 8077'nin katsayısı olan 15965 katsayısına da gelecek ayrı oranda. Kısacası net maaşından hesapla 27.000 üzerinden zam gelecek.


MDuffy
Aday Memur
07 Eylül 2023 08:23

merhaba hocam. 27 bin den 8138 çıkartıp demişsiniz ama ben 8077 olarak biliyorum bunu çıkarıp 1,45 ile çarpsakta çıkartmadan çarpsakta aynısı oluyor. toplam 39.150 yapıyor.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
07 Eylül 2023 08:28
hocam matematik dersi aldınız mı hiç
MDuffy, 1 saat önce

merhaba hocam. 27 bin den 8138 çıkartıp demişsiniz ama ben 8077 olarak biliyorum bunu çıkarıp 1,45 ile çarpsakta çıkartmadan çarpsakta aynısı oluyor. toplam 39.150 yapıyor.


Selman Mirhan
Memur
07 Eylül 2023 08:41

Yahu kök maaş nedir? Bunlar kasıtlı mı yapıyor. Memurda kök maaş yoktur.


Anuşirvann
Genel Müdür
07 Eylül 2023 08:47

Ben eskiden hükümete kızardım artık zerre kızmıyorum. Adamlar kanun çıkardı ilave ödemeyi memur maaş katsayısına bağladı. Devletin bakanları bunu defalarca açıkladı. Burda bu konuyla ilgili bir sürü aklı başında kişi açıklama yaptı ama son 2 haftadır bu konuyla ilgili onlarca başlık açılıp ocak zammı kök maaşa mı yapılacak diye olmayan kaleme zam yapılıp yapılmayacağını soruyorlar :)) Hiçbiri de bordrosunu açıp bakmıyor kök maaş var mı yok mu:))

İnan şuan hükümetin neden memuru adam yerine koymadığını daha iyi anlıyorum :)) Ben olsam daha beterini yapardım :))


Yasin.Ozen
Genel Müdür
07 Eylül 2023 08:51

Bunlar muhtemelen memurun yüksek maaş almasından korkan, hasetlenen ve kıskanan tipler. Başlık sahibi için kesin bir sey demiyorum ama bu forumda takılıp bu tarz şeyler yazanlar tam olarak üstte dediğim gibi. :)

Anuşirvann, 54 dk. önce

Ben eskiden hükümete kızardım artık zerre kızmıyorum. Adamlar kanun çıkardı ilave ödemeyi memur maaş katsayısına bağladı. Devletin bakanları bunu defalarca açıkladı. Burda bu konuyla ilgili bir sürü aklı başında kişi açıklama yaptı ama son 2 haftadır bu konuyla ilgili onlarca başlık açılıp ocak zammı kök maaşa mı yapılacak diye olmayan kaleme zam yapılıp yapılmayacağını soruyorlar :)) Hiçbiri de bordrosunu açıp bakmıyor kök maaş var mı yok mu:))

İnan şuan hükümetin neden memuru adam yerine koymadığını daha iyi anlıyorum :)) Ben olsam daha beterini yapardım :))


kantar05
Aday Memur
07 Eylül 2023 09:12

arkadaşlar başlığı ben açtım çünkü etrafta çok farklı muhabbetler dönüyor. kamuda memur olarak görev yapıyorum bordroyu da hesaplamayı da iyi biliyorum. sadece konuya açıklık getirmek istedim . şimdi diyeceğim şu kişi şöyle dedi seyyanen zammın aynı kalacak 8138 tl ona zam gelmedi dedi diye konu farklı yerlere çekilecek.

Yani kafama takılan bir soru idi ve netleşmiş oldu . net maaş ne ise üzerine yüzde 45 eklenecek .

çok basit konu gibi görünebilir ama farklı muhabbetler var onun için buraya yazdım kolay gelsin herkese


mnmaestro
Aday Memur
07 Eylül 2023 09:17

yıl sonu enflasyon tahmini + 2024 ocak toplu sözleşme - 2023 temmuz toplu sözleşme

yıl sonu enflasyon tahmini %65, bunun %19,77 si yılın ilk 6 ayında gerçekleşti, ikinci altı ayda çıkacak olan enflasyon %37,76 olacak. buna göre 2024 ocak zammı;

1.3776 x 1.15 / 1.06 = 1.4945 yani %49.45 olacak ve bu oran seyyanen dahil maaşa eklenecek.

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