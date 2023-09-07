2024 OCAKTA MAAŞ HESAPLAMASI - SEYYANENE DE ZAM GELECEKMİ??

Ben eskiden hükümete kızardım artık zerre kızmıyorum. Adamlar kanun çıkardı ilave ödemeyi memur maaş katsayısına bağladı. Devletin bakanları bunu defalarca açıkladı. Burda bu konuyla ilgili bir sürü aklı başında kişi açıklama yaptı ama son 2 haftadır bu konuyla ilgili onlarca başlık açılıp ocak zammı kök maaşa mı yapılacak diye olmayan kaleme zam yapılıp yapılmayacağını soruyorlar :)) Hiçbiri de bordrosunu açıp bakmıyor kök maaş var mı yok mu:))

İnan şuan hükümetin neden memuru adam yerine koymadığını daha iyi anlıyorum :)) Ben olsam daha beterini yapardım :))