Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han

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07 Eylül 2023 08:15
Karabukte 5 tl ye çay içtim.

Memleketim karabük. Geçen gittiğimde orada orada 5 liraya çay içtim.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:17

10 yildir istanbuldayım.alismistim burada bir bardak çaya 20 lira vermeye.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:20

Karabük turkiyede en fazla ağaç olan yerdir.ve ağaç çeşitliliği bakımından dünyadaki en önemli ormanlarından birine sahiptir.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:23

Yenice ormanlarına sahip yenice ormanları dünyada bitki çeşitliliği bakımdan 7.siradaymis.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:24

Toki almış başını gidiyor,hertaraf beton yığınına dönüyor kentte.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:27

Şehrin bir tarafı dunya mirası safranbolu,yenice.Diger tarafı beton yığını viranşehir.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:28

5 tl ye çay içtim.evet istanbula göre çok daha ucuz.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:29

Kiralar istanbulla aynı.issizlik cok fazla karabukte.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:31

Istanbulda karabüke taşındı.5 bin tl ye ise girmiş.gunde 12 saat çalışma ve sigortasız.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:36

Cumhuriyetin kurulduğu kentlerden biri olan karabük öksüz ve yetim bir şehirdir.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:37

Yatırımlar türkiyede en son oraya yapılır.36 senem geçti orada.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:40

Toki almış başını gidiyor 20 -25 katlı toki binaları.sehir beton yığınına dönüyor.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:42

Şehir nasil daha iyi olabilir.kendi görüşlerimi yazıyorum.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:45

Karabükün issizlik sorununu şehirde yeni meslek okullarının ve yeni egitim öğretim programlarının açılmasıyla olur.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:48

Yeni meslek kollarının açılmasıyla ve iş kollarının gelmesiyle karabükün issizlik sorunu çözülebilir.buda üniversiteyle ve yeni meslek okullarının açılmasıyla mümkün.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:51

Üniversite öğrencilerinin kalacak yer sorunu var karabukte.depreme dayanıklı cok katlı olmayan yurtlar inşa edilmeli.ve acilen bu sorun çözülmeli.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:53

Toki belasına nereye gidiyom ne yapıyon diyen yok şehir beton yığına dönüyor..


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:55

Toki projeleri iptal edilmeli.ve deprem riski daha az olan bartının kuzeyine ve kastamonu taraflarına kaydirilmali.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:57

Toki yerine en çok 2 yada 3 katlı evler inşa edilmeli karabukte.beton yığını haline gelmiş.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 08:59

Dünyanın en önemli ormanlarından birine sahip karabük .lakin değim gibi öksüz ve yetim bir şehir karabük. Yatırımlar türkiyede en son oraya yapılır.


gazanya
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 09:02

36 senem geçti orada.hizli tren yok diye kızardık.istanbulun kuytu metrolarından bıktık.cumhuriyet dönemindeki en eski tren çalışmalı karabukte.cumhuriyet treni olmali.

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Karabukte 5 tl ye çay içtim.

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