Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Eylül 2023 08:27
Dilekçe

Gözü kararttım işleyiş hakkında şikayetlerimi başhekimliğe dilekçe olarak yazacağım. Bizim başhekim biraz kıl işleme koymamak için virgül yok gibi şeyler diyebilir diye düşünüyorum nelere dikkat etmeliyim ve hangi cümleleri kullanmalıyım sizce? İşleme koymazsa ilçe sağlık müdürlüğüne yazacağım.

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