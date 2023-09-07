Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Eylül 2023 08:41
Eş durumundan tayin?

Merhaba mesai arkadaşlarım, 6 Eylül Çarşamba günü eş durumundan tayin dilekçem işlenmek üzere personel şube müdürlüğü idari büro personeli tarafından teslim alındı, kadrolu hemşire eşim Temmuz'da İstanbul'dan Siirt'e isteğe bağlı tayin döneminde tayin olmuştu, 28 Ağustos Pazartesi günü ise Siirt'te göreve başlamıştı. Benim sorum ise acaba tahmini onun yanına ne zaman gidebilirim, ne zaman bende Siirt'te görev yapabilirim bilgili arkadaşlara bir sormak istedim hayırlı günleriniz olsun


Türk Polis Teşkilatı
Memur
07 Eylül 2023 08:59

Gidemezsin


atayogz
Aday Memur
07 Eylül 2023 09:01
Yalnız biz daha yeni evlendik, ve ayrı şehirlerde yaşıyorduk, ilk defa biri birinin yanına tayin olacak, direkt gidemezsin derken?
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