Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Eylül 2023 09:32
ocak enflasyon yuzde65 olursa
Enflasyon Yuzde 65 olursa yüzde 49,46 alırız enflasyon dHa çok artarsa 50yı gecer <1,65bölü 19, 77 çıkan sonucu 1,06ya böler en son 1,15 ile çarparız

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