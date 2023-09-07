Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Eylül 2023 10:13
Ocakta yüzde 15 de zam alınsa yüzde 25 de zam alınsa temmuz 2024 maaşı değişmeyecek.

Ocak 2024'te açıklanan enflasyonun yüzde 35, temmuz 2024'te açıklanan enflasyonun ise yüzde 25 olduğunu varsayalım.

Yüzde 15'e göre toplam artış: (1,35/1 06)*1,15=1,4646

Yüzde 25'e göre toplam artış: (1,35/1,06)*1,25=1,5919

6 ay boyunca (ocak temmuz arası) yüzde 8,69 (1,5919/1,4646=1,0869) daha fazla zam alınmış olur. Fakat temmuz 2024'te maaşlar eşitlenir.

Temmuz 2024 için hesap yapalım;

Yüzde 46,46 (ocak ayı) alınan durum için hesap: (1,25/1,15)*1,1=1,1956

Yüzde 59,19 (ocak ayı) alınan durum için hesap: (1,25/1,25)*1,1=1,1

Şimdi toplam zammı hesap edelim.

1. Durum: 1,4646*1,1956=1,7510 (yüzde 75,10)

2. Durum: 1,5919*1,1=1 7510 (yüzde 75,10)

Görüldüğü üzere her iki durumda da toplamda yüzde 75,10 zam alınmış oldu. Aradaki tek fark ocakta yüzde 25 alınması durumunda, yüzde 15 alınması durumuna göre 6 aylık süre zarfı boyunca (ocak temmuz arası) yüzde 8,69 oranında fazla alınmış olmasıdır. Fakat bu fark temmuz 2024'te geri alınıyor.

Burada yapılması gereken geri alınmayacak zam üzerinde pazarlık yapılmasıdır. Oradaki 8.69'luk fark geri alınmasa idi işte o oran gerçek kazanım olurdu.


Arizonalı
Aday Memur
07 Eylül 2023 11:35
yok öyle şeymi olur, temmuzda %10 garanti

kral122
Daire Başkanı
07 Eylül 2023 11:38

Bilmeyen sallıyor

Arizonalı, 21 dk. önce
yok öyle şeymi olur, temmuzda %10 garanti

Sibersky
Aday Memur
07 Eylül 2023 11:40

Arkadaş sen forum açma ya enflasyon farkına zam diyen bizden değildir...


jaseeen
Memur
07 Eylül 2023 11:44

SEYYANEN ŞART

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