Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


07 Eylül 2023 10:13
GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI BÜRO PERSONELİ

Arkadaşlar bu forum pek aktif değil telegramda gruplar var puan paylaşımı ve iş paylaşımı yapılıyor oraya gelin


Ezgikrmnoglu
Aday Memur
07 Eylül 2023 10:14

İl paylaşımı yapılıyor lütfen bu konu başlığına yazın

Toplam 1 mesaj

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