Büro yönetimi ve yönetici asistanlıgı

merhabalar ben iki yıllık bir bölüm bitirdiö ve bölümümde asla alım yok ancak bir kuruma herhangi bir önlisans diye not geçerse başvurabilirim oda yok malesef Bemde iki yıldır takipteyim büro personeli alımına Büro yönetimi ve yönetici asistanlıgından alım oldugunu gördüm bir kaç defa ve açıltan ikinci üni olarak ona başvurdum sizce mantıklı mı Bilgisi olan veya bu bölümden atananlar yazabilir mi lütfen

merhabalar ben iki yıllık bir bölüm bitirdiö ve bölümümde asla alım yok ancak bir kuruma herhangi bir önlisans diye not geçerse başvurabilirim oda yok malesef Bemde iki yıldır takipteyim büro personeli alımına Büro yönetimi ve yönetici asistanlıgından alım oldugunu gördüm bir kaç defa ve açıltan ikinci üni olarak ona başvurdum sizce mantıklı mı Bilgisi olan veya bu bölümden atananlar yazabilir mi lütfen