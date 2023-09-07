Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Eylül 2023 10:17
Büro yönetimi ve yönetici asistanlıgı
merhabalar ben iki yıllık bir bölüm bitirdiö ve bölümümde asla alım yok ancak bir kuruma herhangi bir önlisans diye not geçerse başvurabilirim oda yok malesef Bemde iki yıldır takipteyim büro personeli alımına Büro yönetimi ve yönetici asistanlıgından alım oldugunu gördüm bir kaç defa ve açıltan ikinci üni olarak ona başvurdum sizce mantıklı mı Bilgisi olan veya bu bölümden atananlar yazabilir mi lütfen

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