Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Eylül 2023 10:22
Egzersiz Açabilirmiyim ?

Arkadaşlar merhaba, Uzaktan eğitim yoluyla Zeka Oyunları 1 ve Zeka Oyunları 2 kurs belgem var. Egzersiz açabilirmiyim ? Okulda açacağım halk etiğimde değil.


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
07 Eylül 2023 10:25
zeka oyunlarından egzersiz açamıyorumsunuz zaten hocam..Satrançtan açabiliyorsunuz.Satranç belgenizin olması lazım

onur6319
Aday Memur
07 Eylül 2023 10:42

anladım hocam, çok teşekkürler.


melcea
Genel Müdür
07 Eylül 2023 11:33

Acamazsiniz.

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