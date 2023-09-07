Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Eylül 2023 10:28
Hizmet Birleştirme

Herkese iyi günler. Sorum şu 4B sözleşmeli personelden Kadrolu memurluğa geçiş yaptım. Hizmet birleştirmek için personele dilekçe yazdım.(daha önce farklı bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyordum). Personel bu geçişi gerçekleştirmedi daha önce çalıştığın kurumdan sözleşmeli çalıştığına dair belge lazım vs. dedi. Bütün bilgilerim sicil biriminde mevcut ne yapmam lazım?

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