Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Eylül 2023 10:38
Kök maaş kök maaş. Allahını seven artık kök maaş artacakmı diye başlık açmasın.

Kök maaş kök maaş. Allahını seven artık kök maaş artacakmı diye başlık açmasın.

artacak artacak artacak artacak


fakir.adam
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 10:40

kök maaş dedikleri bu taban aylığımı acep?

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