Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Eylül 2023 10:44
zümre toplantısı
merhaba arkadaslar okulumuz ilkokul ortaokul karışık bir okul. hem ilkokul kısmında hem ortaokul kısmında din kültürü ogretmeni var. zümre toplantısına bir tanesi gitse yeterli olur mu

matekin
Aday Memur
07 Eylül 2023 11:23

Hayır hocam çünkü siz iki bağımsız okulsunuz


melcea
Genel Müdür
07 Eylül 2023 11:28

Hayir. Farkli kurumlarsiniz. Ilkokul Din Kulturu ve ortaokul Din Kulturu zumre toplantilari da ayri yapilir. Hangisine katilacak tek kisi? Herkes kadrosun nerdeyse ona katilir.


Muuzeyyen
Aday Memur
07 Eylül 2023 11:29
aynı okulda yapılıyor burada ilkokul ortaokul birlikte. lise ayrı yapiliyor
melcea, 28 dk. önce

Hayir. Farkli kurumlarsiniz. Ilkokul Din Kulturu ve ortaokul Din Kulturu zumre toplantilari da ayri yapilir. Hangisine katilacak tek kisi? Herkes kadrosun nerdeyse ona katilir.

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