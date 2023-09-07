zümre toplantısı

merhaba arkadaslar okulumuz ilkokul ortaokul karışık bir okul. hem ilkokul kısmında hem ortaokul kısmında din kültürü ogretmeni var. zümre toplantısına bir tanesi gitse yeterli olur mu

merhaba arkadaslar okulumuz ilkokul ortaokul karışık bir okul. hem ilkokul kısmında hem ortaokul kısmında din kültürü ogretmeni var. zümre toplantısına bir tanesi gitse yeterli olur mu