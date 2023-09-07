tayin sonrasi promosyon

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
ZümreEv sahibi problemimeb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekÖğretmenlikten memurluğa geçişUzman öğretmenlik videoları son gün?Atomu parçalamak nasıl gidiyor?Atölye ve Laboratuvar Öğretmeni maaş karşılığı derse girebilir mi ?Norm fazlası öğretmene eziyet olsunNorm fazlası durumuna düşürülen fen ve matematik öğretmenleri4 il 2 ilçeye Tayin ????Memnun musunuz ? Kimler tercih yapacak.
Sözlük
Son Haberler
Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandıSamsun'da kına gecesinde başına kurşun isabet eden gelinin babası öldüBakan Yerlikaya: Afetlere karşı küresel işbirliği artık bir tercih değil zarurettirSakarya'da denize girmek yasaklandıDeprem bölgesindeki öğretmenlerin barınması için konteynerler hazırlanıyor
Editörün Seçimi
Eylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :D