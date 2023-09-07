Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Eylül 2023 10:51
tayin sonrasi promosyon
merhaba arkadaslar nisanda tayin oldum . yeni atandigim yerden promosyon hala yatmadi yatan var mı yapı kredi

ahmet44mlty
Şef
07 Eylül 2023 11:05

banka degişikligi yokturdur belki.bankayı arayın veya yakınsa gidin.eski çalıştıgınız yer sözleşmeyı uzun yaptysa bankayla belki bu yüzden alamıyor olabilirsiniz


Muuzeyyen
Aday Memur
07 Eylül 2023 11:11
Eski bankam halk bankasiydi buradaki yapı kredi. Bankadaki çalışan müşteri hizmetlerine sor dedi dün sordum o da şubeye sor dedi bilgi alamadim
ahmet44mlty, 52 dk. önce

banka degişikligi yokturdur belki.bankayı arayın veya yakınsa gidin.eski çalıştıgınız yer sözleşmeyı uzun yaptysa bankayla belki bu yüzden alamıyor olabilirsiniz


ahmet44mlty
Şef
07 Eylül 2023 11:16

eski banka sözleşme süresi ne kadardı?normalde şartları sagladıgınız sürece vermesi lazım.banka farkllı..birbirine atıyorlar hep,basit bi soruuy bile bilemeyen bankalar var.

Muuzeyyen, 46 dk. önce
Eski bankam halk bankasiydi buradaki yapı kredi. Bankadaki çalışan müşteri hizmetlerine sor dedi dün sordum o da şubeye sor dedi bilgi alamadim

Muuzeyyen
Aday Memur
07 Eylül 2023 11:17
eski bankamin 3 yıllık sozlesmesi haziranda doldu aslında ama ben eylulde almıştım bu eylül sonu da benim 3 yılım doluyor
ahmet44mlty, 41 dk. önce

eski banka sözleşme süresi ne kadardı?normalde şartları sagladıgınız sürece vermesi lazım.banka farkllı..birbirine atıyorlar hep,basit bi soruuy bile bilemeyen bankalar var.


ahmet44mlty
Şef
07 Eylül 2023 11:18

eski banka sözleşmesi hazıranda dolduysa siz nasıl oluyor da eylül ayındas promosyon aldınız onu anlamadım pek.

Muuzeyyen, 40 dk. önce
eski bankamin 3 yıllık sozlesmesi haziranda doldu aslında ama ben eylulde almıştım bu eylül sonu da benim 3 yılım doluyor

Muuzeyyen
Aday Memur
07 Eylül 2023 11:21
İlk atamaydim 3 yıl önce. haziran 2020de almislar sözleşme başlamış 3 yıllık. Ben 2020 eylulde aldım sözleşmem o zaman başlamıştı bu ay dolacak
ahmet44mlty, 39 dk. önce

eski banka sözleşmesi hazıranda dolduysa siz nasıl oluyor da eylül ayındas promosyon aldınız onu anlamadım pek.


gatgad
Şef
07 Eylül 2023 11:42

ara atamalar için Temmuz ve ocakta yapıyor yapıkredi burada. belki öyledir


Muuzeyyen
Aday Memur
07 Eylül 2023 11:45
nisanda atanmistim temmuzda da yapmadı benimkini
gatgad, 15 dk. önce

ara atamalar için Temmuz ve ocakta yapıyor yapıkredi burada. belki öyledir

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