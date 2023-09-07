tayin sonrasi promosyon

eski bankamin 3 yıllık sozlesmesi haziranda doldu aslında ama ben eylulde almıştım bu eylül sonu da benim 3 yılım doluyor

eski bankamin 3 yıllık sozlesmesi haziranda doldu aslında ama ben eylulde almıştım bu eylül sonu da benim 3 yılım doluyor