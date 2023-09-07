KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Eylül 2023 11:10
Memurken kpss aan çalışmak

arkadaşlar şuan sözleşmeli personelim 2024 kpss alana hazırlanmak istiyorum gelir uzman yardımcılığı için p48den 70 almak zor mu mülakatlar kaldırılacak mı değer mi sizce ??


kelebeklitoka
Aday Memur
07 Eylül 2023 11:12

halihazırda çalışıyorsunuz güzel vakit de var şu an için gayet yapılabilir diye düşünüyorum mülakatların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda bir şey söylemek çok zor


turasas2022
Aday Memur
07 Eylül 2023 11:23

alanda çok bilgim yok sizce hangi derslerden girmeliyim hangi puan türü önemli bilginiz varsa paylaşır mısınız

kelebeklitoka, 45 dk. önce

halihazırda çalışıyorsunuz güzel vakit de var şu an için gayet yapılabilir diye düşünüyorum mülakatların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda bir şey söylemek çok zor


kelebeklitoka
Aday Memur
07 Eylül 2023 11:29

branşınız nedir, sanırım p48i yüksek yapabilmeniz için iyi bir muhasebe yapmanız gerekiyor o derse ağırlık verebilirsiniz bir de YDS almanız şart diyebilirim YDS'siz alım yok denecek kadar az uzmanlıklarda. Güzel bir YDS alan puanı toleransı da sağlar, görece düşük bir puanı YDS sayesinde çok daha geniş bir alanda kullanabiliyorsunuz.

turasas2022, 34 dk. önce

alanda çok bilgim yok sizce hangi derslerden girmeliyim hangi puan türü önemli bilginiz varsa paylaşır mısınız


turasas2022
Aday Memur
07 Eylül 2023 11:32

iktisat mezunuyum çeko iktisat maliye hukuk ve muhasebe derslerine çalışmayı düşünüyorum sanırım yeterli olur

kelebeklitoka, 28 dk. önce

branşınız nedir, sanırım p48i yüksek yapabilmeniz için iyi bir muhasebe yapmanız gerekiyor o derse ağırlık verebilirsiniz bir de YDS almanız şart diyebilirim YDS'siz alım yok denecek kadar az uzmanlıklarda. Güzel bir YDS alan puanı toleransı da sağlar, görece düşük bir puanı YDS sayesinde çok daha geniş bir alanda kullanabiliyorsunuz.


kelebeklitoka
Aday Memur
07 Eylül 2023 11:43

aynı zamanda 2024 kpss süreciniz sonuçlanmadan güzel bir YDS puanı da almanız faydanıza olur

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