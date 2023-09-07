KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Eylül 2023 11:11
YDS hakkında

YDS'ye girip iyi sayılabilecek bi puan alan arkadaşlardan kaynak önerisi ricasında bulunabilir miyim acaba, YDS/2 girecek arkadaşlarla da kaynak alışverişinde bulunabilriiz

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