KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


07 Eylül 2023 11:30
HAGB POMEM

2013 yılında basit yaralama suçundan davalık oldum 14 yaşındaydım, basit bir çocuk kavgasıydı itişme kakışma şeklinde. Mahkeme sadece para cezası verdi 1320 TL, 3 yıl HAGB süresi verildi ve dava şuan kapalı. Karardan itibaren de karakola yolum düşmedi. Şu an POMEM sonucunu bekliyorum bu olayın sorun olmayacağını düşünüyordum ancak forumları okuyunca kafam karıştı. Sildirme durumu oluyormuş sildirmemi tavsiye eder misiniz ? Ne kadar etkili olur ? Yardımınızı bekliyorum.

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