Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Eylül 2023 11:36
tek yillarda katiplik alimi
2023 kpss p3 puanıyla katiplik alımı gelirmi puanım 72

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma Vakti2023 Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme2005-2016 görevde olan memurlara verilen 1 derece için ve 8 yıla 1 derece için talep dilekçe örnekleAdalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır Anadolu Lisesi Mezununa Kıdem/DereceYeni açılacak cezaevleriCezaevi gys sonucCte eş durumu tayini hakkında önemli bir soru.infaz ile ilgiliAdalet bakanlıgı personelleri neden hiçbir hak edinemiyor

Sözlük

öğretmen ve öğrencilerin derslere telefonsuz girmesi 4 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 1 hakkari'de 11 yaşındaki kıza tecavüz edenlerin serbest kalması 4 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 güne bir şiir bırak 1 osilatör 1 güne bir söz bırak 2 boş yapmak 1 Bugün olanlar 3 türkiye ateistleri 6

Son Haberler

Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandıSamsun'da kına gecesinde başına kurşun isabet eden gelinin babası öldüBakan Yerlikaya: Afetlere karşı küresel işbirliği artık bir tercih değil zarurettirSakarya'da denize girmek yasaklandıDeprem bölgesindeki öğretmenlerin barınması için konteynerler hazırlanıyor

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :D