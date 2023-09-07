Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Eylül 2023 11:38
mit de koruma ve emniyet memuru
mit de koruma ve emniyet memuru için mülakat ve diğer bilgisi olan varmi çalışma şartları nelerdir başvuru yaptım ama hiç bilgim yok

xLmx
Memur
07 Eylül 2023 11:49
yol yemek sgk. maaş dolgun

mhmetmdn
Aday Memur
07 Eylül 2023 11:52
Peki haftada kaç gün çalışıyor diğer memurluk gibi 5 gün değildir demi
xLmx, 8 dk. önce
yol yemek sgk. maaş dolgun

mhmetmdn
Aday Memur
07 Eylül 2023 11:53
mülakat aşamaları falan bilginiz varmi öylesine mi yazdınız yol yemek sgk dalga geçiyormussunuz gibi geldi de
xLmx, 8 dk. önce
yol yemek sgk. maaş dolgun

mengok
Şef
07 Eylül 2023 11:54
sen olursun kardeş
mhmetmdn, 4 dk. önce
mülakat aşamaları falan bilginiz varmi öylesine mi yazdınız yol yemek sgk dalga geçiyormussunuz gibi geldi de
Toplam 4 mesaj

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