KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Eylül 2023 11:40
2023 kpss p3 alim yapan kurumlar
tek yillarda alim sadece TSK ve pomem olur deniyor başka bi yerlere alim yapan kurum varmi arkadaşlar yani polislik dışında boşuna mı almış oluyoruz puani

mkarey10
Memur
07 Eylül 2023 11:56

uzman yardımcılığı kadroları tek seneden alabiliyor diye biliyorum. Tek senelerde puan alıp da kullanabilenler "öğretmenler"dir. Bilmemekle beraber dediğiniz gibi pomem, bekçilik vb için de başvuru yapılabilir.

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