Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Eylül 2023 12:17
Sınıfı olmayan branş öğretmeni

Merhabalar benim sınıfım yok fakat sosyal kulübüm var haftalık 2 saat ekders alabiliyor muyum


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
07 Eylül 2023 12:27

Evet

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