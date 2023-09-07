Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
07 Eylül 2023 13:25
4d li veri giriş personeli 4 bli tıbbi sekreter baceyis

Arkadaşlar merhaba bacayis icin veri giriş personeli buldum hemde birden fazla

Ben tıbbi sekreterim 4 bli becayis kabul edilir mi?

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