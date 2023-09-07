hastaneden toplum sağlığına gecis

dışardan gördüğüm duyduğum kadarıyla müdürlerin adam kayirmasiyla mesleği zorlatriyolar buda calisilmaz bir ortam yaratiyo bu konuyu kendim için sormadım başkası için arastiyrm geçiş nasıl olur diye

dışardan gördüğüm duyduğum kadarıyla müdürlerin adam kayirmasiyla mesleği zorlatriyolar buda calisilmaz bir ortam yaratiyo bu konuyu kendim için sormadım başkası için arastiyrm geçiş nasıl olur diye