Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Eylül 2023 14:04
hastaneden toplum sağlığına gecis
merhaba arkadaşlar tıbbi sekreterlik yapan biri kacinci yılını doldurduktan sonra hastaneden aynı yerdeki toplum sağlığına geçebilir. başvuru nasıl oluyor çalıştığımız hastaneyemi yoksa il müdürlüğüne mi basvruru yapıyoruz bilen aydınlatırsa sevinirim

pelerinsiz.süpermen
Aday Memur
07 Eylül 2023 15:17

niye tıbbi sekreterlik zor mu ki de hastaneden toplum saglıgına geçiyorsunuz?


Ordul.u
07 Eylül 2023 15:47
dışardan gördüğüm duyduğum kadarıyla müdürlerin adam kayirmasiyla mesleği zorlatriyolar buda calisilmaz bir ortam yaratiyo bu konuyu kendim için sormadım başkası için arastiyrm geçiş nasıl olur diye
pelerinsiz.süpermen, 44 dk. önce

niye tıbbi sekreterlik zor mu ki de hastaneden toplum saglıgına geçiyorsunuz?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sağlık bakanlığı ünvan değişikliği sınavı muammasıTayin sorunuMilli İstihbarat Teşkilatının Sağlık Personeli AlımıSağlık bakanlığı unvan değişikliği sosyologlarEş durumu için gerekli belgeler Sertifika iptaliAlt bölge tayini retTayinden vazgeçme!Eş durumu kaç güne açıklanıyorÜniversitemi 4 yıllığa uzatınca 2 yıllık diplomam gider mi?

Sözlük

Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 boş yapmak 2 çinli patronun çalışanlarını sopayla dövmesi 1 ek mtv'yi ödememek 3 duyulan en ilginç isim 6 tek abdestle bir günde tüm vakit namazlarını kılan kişi 5 hakkari'de 11 yaşındaki kıza tecavüz edenlerin serbest kalması 4 Balık kokan sebzeler 1 öğretmen ve öğrencilerin derslere telefonsuz girmesi 5 salıncakta sallanırken ineğe çarpan kişi 2

Son Haberler

Bakan Kacır: OVP'de 30 politika ve tedbirin 24'ü sanayi ve teknoloji alanı ile ilgiliTürkiye'de ilk kez görüldü! 'İçmeden sarhoş' eden hastalıkErdoğan'ın sağlığı ile yakından ilgilendiği ATT Kübra Palut hayatını kaybettiBakan Şimşek: Bundan sonra maaş zamları hedef enflasyona göre yapılacak'Emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz'

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :D