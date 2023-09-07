KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Eylül 2023 14:17
80 puan
Arkadasalr bir kırumda memurum 7 yıldır bu yil sıkı sekilde kpss calısmaya basladım sunu sormak istiyorım 78-79-80-82 civari gy gk den puan alsam nerelere atanabilirim yada atanabilir miyim ? bilgisi olan var mı ?

Cahtko
Şef
07 Eylül 2023 14:20

Bölümün ne ? Ama bu sene harici uzun zamandır sağlık dışında puanlar 80 e inmedi bilgin olsun.


malican27
Aday Memur
07 Eylül 2023 14:36
iktisat mezunuyum
Cahtko, 2 saat önce

Bölümün ne ? Ama bu sene harici uzun zamandır sağlık dışında puanlar 80 e inmedi bilgin olsun.

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