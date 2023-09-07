Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


07 Eylül 2023 14:26
Belediye sözleşmeli personel alımı

ARKADAŞLAR HERHANGİ BİR BELEDİYEYE BU SENE İÇİNDE KPSS İLE ATANMIŞ BİRİ VARSA ARAMIZDA LÜTFEN BANA UAŞABİLİR Mİ? SORMAM GEREKEN Bİ KAÇ SORU VAR DÖNÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUM

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