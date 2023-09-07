Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


07 Eylül 2023 14:37
KİT ten 3 yıl dolmadan yeni puanla 657 ye geçmek

Bilindiği üzere kitlerde 3 yıl çalışma şartı var atandığımız puanla değil yeni kpss puanıyla 3 yıl dolmadan 657 ye ya da 4 b ye geçebilir miyiz?

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