Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Eylül 2023 15:17
Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecek

Bakan Şimşek kamuda çalışan memur ve işçilerin maaş artışları için ?Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak? ifadesini kullandı.


THE LIVIRI
Aday Memur
07 Eylül 2023 15:19
Tam olarak ne demek bu

Karizmaunl
Şef
07 Eylül 2023 15:24

Son yapılan toplu sözleşmede sizleri kandırdık. 2024 hedefi olmasına rağmen sizlere 25 verdik. 2 sene sonraki toplu sözleşmede hedef enflasyon neyse onu vereceğiz demek.

THE LIVIRI, 42 dk. önce
Tam olarak ne demek bu

Karizmaunl
Şef
07 Eylül 2023 15:25

Düzeltme : .... 2024 hedefi 33 olmasına rağmen .... şeklinde düzeltiyorum. Kalvyem 33 e basmamış.


orhanzektir
Memur
07 Eylül 2023 15:27

Toplu sözleşme diye bir şey olmayacak mı yani? Sadece enflasyon farkı mı olacak?


Karizmaunl
Şef
07 Eylül 2023 15:29

cevapta toplu sözleşme olacak diyor.

orhanzektir, 34 dk. önce

Toplu sözleşme diye bir şey olmayacak mı yani? Sadece enflasyon farkı mı olacak?


dmys
Aday Memur
07 Eylül 2023 15:32

tuttururlarsa hedefi sorun yok. :D daha madde sepeti yayınlayamadı tüik :D


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
07 Eylül 2023 15:33

Bu yeni bir şey değil ki! 18 yıldır memurum ve 18 yıldır maaş artışımız(bu yıl hariç) hep enflasyon farkına tabi oldu. Yani hep toplu sözleşmelerde yaşanan enflasyonun altında oranlar teklif edilip kabul oldu. Bundan sonrada aynı şekil devam. Daha orijinal bir ifade bulması lazım.


dmys
Aday Memur
07 Eylül 2023 15:35

2023 dolar hedefi 23,90 bakalım onu tutturabilecekler mi :D


gardiyan4255
Şef
07 Eylül 2023 15:42
aynı şey degıl mı yanı oncekı de neyse sımdı de o

M Can
Daire Başkanı
07 Eylül 2023 15:52

2021 -2023 OVP'sindeki hedefleri tutturdularsa bunda da öyle tuttururlar :))

dmys, 26 dk. önce

2023 dolar hedefi 23,90 bakalım onu tutturabilecekler mi :D

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