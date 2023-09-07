Gih için yardım!!

Herkese kolay gelsin meslektaşlarım meslek büyüğü abilerim, bi sorum olacaktı yeni evliyim eşim x ilinde üniversite hastanesinde hemşire olarak görev yapıyor, bende bu durumdan dolayı çalışmış olduğum ilden tayin isteyip yanına geldim fakat beni eşimin bulunduğu ile 12 ay geçiçi görevli verdiler, görev yaptığım ilin süresi 4 yıl ve ben bu süreyi çoktan doldurdum, eşimin kurumu eşime muvafakat vermiyor ve burdan başka bi ilde görevlendirilmesi mümkün değildir diye bi yazı var elimizde, ben doğu iline gittiğimde eşim yanıma gelemeyecek, bu durumda benim gih sınıfına geçişim nasıl olur Şuan 12 ay geçici görevlendirildiğim ilin süresi 8 yıl beni asaleten verip 8 yıl çalıştırır mı polis olarak yoksa gih sınıfına geçişim mümkün olur mu bu konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim.