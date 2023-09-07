Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Eylül 2023 15:30
Gih için yardım!!

Herkese kolay gelsin meslektaşlarım meslek büyüğü abilerim, bi sorum olacaktı yeni evliyim eşim x ilinde üniversite hastanesinde hemşire olarak görev yapıyor, bende bu durumdan dolayı çalışmış olduğum ilden tayin isteyip yanına geldim fakat beni eşimin bulunduğu ile 12 ay geçiçi görevli verdiler, görev yaptığım ilin süresi 4 yıl ve ben bu süreyi çoktan doldurdum, eşimin kurumu eşime muvafakat vermiyor ve burdan başka bi ilde görevlendirilmesi mümkün değildir diye bi yazı var elimizde, ben doğu iline gittiğimde eşim yanıma gelemeyecek, bu durumda benim gih sınıfına geçişim nasıl olur Şuan 12 ay geçici görevlendirildiğim ilin süresi 8 yıl beni asaleten verip 8 yıl çalıştırır mı polis olarak yoksa gih sınıfına geçişim mümkün olur mu bu konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim.


Ragıp Gelibolu
Aday Memur
07 Eylül 2023 15:41

Genel İdare Hizmet Sınıfına Atanma (2)

Madde 39 ? (Değişik:RG-17/3/2022-31781-CK-5306/26 md.) Personelin, eşinin görevi sebebiyle görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresinden daha fazla aynı yerde kalmak zorunda bulunması halinde, biriminin hizmet süresini tamamlamasına müteakip eşinin başka bir ile atanamayacağına dair belgeyi sunarak Emniyet Teşkilatı bünyesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfından bir göreve atanma talebinde bulunabilir. Birinci fıkra kapsamında sınıf değiştirenler, yeniden Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamaz.

İki şarta da uyguğuna göre, ver dilekçeyi gitsin.


polis7450
Aday Memur
07 Eylül 2023 15:47

Benim aklıma takılan şu eşimin görev belgesinde atanması mümkün değildir diyor, Şuan kendisi kadroya geçti ve önceden 4b li olarak gözüküyordu şimdi 4c gözüküyor benim bildiğim üniversite hasteneleri çakılı kadro ve her üniversitenin başka bir ilde teşkilatı bulunmuyor bu durumda atanması mümkün değil, ama çoğu kişide gih e geçemezsin eşim çakılı kadro değil vs vs diyor çok bilgi kirliliği var

Ragıp Gelibolu, 21 dk. önce

Genel İdare Hizmet Sınıfına Atanma (2)

Madde 39 ? (Değişik:RG-17/3/2022-31781-CK-5306/26 md.) Personelin, eşinin görevi sebebiyle görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresinden daha fazla aynı yerde kalmak zorunda bulunması halinde, biriminin hizmet süresini tamamlamasına müteakip eşinin başka bir ile atanamayacağına dair belgeyi sunarak Emniyet Teşkilatı bünyesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfından bir göreve atanma talebinde bulunabilir. Birinci fıkra kapsamında sınıf değiştirenler, yeniden Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamaz.

İki şarta da uyguğuna göre, ver dilekçeyi gitsin.


SorunsuzHayat
Aday Memur
07 Eylül 2023 15:57
sana net bilgi vereyim eşinin başka ilde çalışamaması ile ilgili resmi yazı olması durumunda aktif çalıştığın kadroya durumunu dilekçeyle bildirebilirsin hakkında 3 kere ipka verilebilir 3. ipkadan sonra sana sınıf değişikliği teklifi sunuyolar sende usulüne uygun dilekçeni verip gih memurluğuna geçebiliyorsun geçici görevin ise maximum 1,5 sene içerisinde naklen atamaya dönüyor.
polis7450, 15 dk. önce

Benim aklıma takılan şu eşimin görev belgesinde atanması mümkün değildir diyor, Şuan kendisi kadroya geçti ve önceden 4b li olarak gözüküyordu şimdi 4c gözüküyor benim bildiğim üniversite hasteneleri çakılı kadro ve her üniversitenin başka bir ilde teşkilatı bulunmuyor bu durumda atanması mümkün değil, ama çoğu kişide gih e geçemezsin eşim çakılı kadro değil vs vs diyor çok bilgi kirliliği var

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