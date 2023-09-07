Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Eylül 2023 15:35
Derece Kademe hakkında?

Her yılın eylül ayında kademe almışım 2022 Eylül 4/2 olmuşum. Mayısta özelde çalıştığım süre saydirip 4/3 olmuşum ( bu süre 306 gün kesintili olarak toplam) şimdi Eylül ayında 3/1 olur muyum? Ne zaman 3/1 olurum?


gatgad
Şef
07 Eylül 2023 15:40

memuriyete başladığınız tarihe göre olur. her sene eylülse bu yılda aynı şekilde.

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